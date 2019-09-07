Взмыл в небо и сделал несколько кульбитов: кадры аварии на «Формуле-3»

Крупная авария произошла во время автогонок серии «Формула-3» Гран-При Италии, проходящей в Монце. Австралийский пилот Алекс Перони неудачно вошел в поворот и на высокой скорости наехал на помеху за пределами трассы.

От удара болид 19-летнего гонщика взмыл в небо, сделал несколько оборотов вокруг оси, затем еще сальто и пару кульбитов, после чего рухнул на землю колесами вверх и рикошетом отскочил на рекламные щиты и забор.

К счастью, Перони остался жив и даже избежал серьезных травм. Он самостоятельно выбрался из болида и направился в больницу для обследования. Гонщика спасла система Halo - дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы.