Взмыл в небо и сделал несколько кульбитов: кадры аварии на «Формуле-3»
Пилот остался жив и даже избежал серьезных травм. Он самостоятельно выбрался из машины и направился на обследование в больницу.
© Видео: F1i, Twitter © Фото: F1i, Twitter
Крупная авария произошла во время автогонок серии «Формула-3» Гран-При Италии, проходящей в Монце. Австралийский пилот Алекс Перони неудачно вошел в поворот и на высокой скорости наехал на помеху за пределами трассы.
От удара болид 19-летнего гонщика взмыл в небо, сделал несколько оборотов вокруг оси, затем еще сальто и пару кульбитов, после чего рухнул на землю колесами вверх и рикошетом отскочил на рекламные щиты и забор.
К счастью, Перони остался жив и даже избежал серьезных травм. Он самостоятельно выбрался из болида и направился в больницу для обследования. Гонщика спасла система Halo - дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы.