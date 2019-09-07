Бой года: кто опаснее для Хабиба - Макгрегор или Порье

Те, кто считает, что бой против американца Дастина Порье будет для Хабиба Нурмагомедова легкой прогулкой, не правы. Такую точку зрения высказал прославленный спортсмен Олег Тактаров, завоевывавший титул чемпиона мира по смешанным боевым искусствам UFC 6 в 1995 году.

«Если брать Конора 15-го года, то он был, конечно, машина. Подготовлен, нацелен. Порье, если не ошибаюсь, ему проиграл, давно когда-то. Ну а потом, к 30-летию своему, Конор немножко подрастерял мотивацию, прежде всего», - отметил он.

При этом, считает Тактаров, не исключен вариант, что Макгрегор вернется в большой спорт и снова начнет доминировать в своей весовой категории - года два-три.

«Если захочет, конечно, найдет в себе силы и мотивацию. А все остальные будут изломаны - такое тоже бывает. Так что судьба все очень интересно расставляет по своим местам, что высший смысл мы видим только потом», - уточнил Тактаров.

Как добавил Тактаров, бой между Нурмагомедовым и Порье точно будет интересным, а с теми, кто считает, что поединок превратится в «игру в одни ворота», он категорически не согласен, и Хабибу «придется попотеть».

Последний раз Нурмагомедов, не проигравший ни одного боя за карьеру, выходил на ринг в начале октября 2018 года - против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Тот бой россиянин выиграл, победив удушающим приемом.

Бой против Дастина Порье начнется сегодня около 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).