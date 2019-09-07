Путин и Собянин осмотрели новые спортивные объекты в «Лужниках»

Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели Дворец художественной гимнастики в олимпийском комплексе «Лужники».

У входа в здание главу государства встретила президент Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер-Усманова. Она рассказала об архитектурных особенностях здания и передовых технологиях, которые применялись при его возведении. Также тренер показала гостям интерактивный музей.

Потом они перешли на арену и заняли места в зрительном зале. Члены сборной России по художественной гимнастике представили отрывки из программы. После этого Путин пообщался с участниками сборов по художественной гимнастике и пожелал им побед на грядущем чемпионате мира.

«Будем следить за вами», - сказал Путин.

Дворец художественной гимнастики был открыт летом этого года, он стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена может принимать соревнования уровня чемпионата мира и Олимпиады.

Путин и Собянин также посетили реконструированный дворец водных видов спорта в Лужниках. Они прошлись по дворцу и осмотрели имеющиеся в нем профессиональный 50-метровый бассейн и аквапарк. Кроме того, им показали макет Международного центра самбо и центра бокса, которые позднее будут построены в Лужниках.