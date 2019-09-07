Тактаров про бой Нурмагомедов - Порье: «Есть шанс, что это превратится в рубку»

Американец Дастин Порье является достаточно сильным соперником, который может устроить неприятности Хабибу Нурмагомедову. Так считает прославленный спортсмен Олег Тактаров, завоевывавший титул чемпиона мира по смешанным боевым искусствам UFC 6 в 1995 году.

«Посмотрел (как дерется) Порье - ну ничего так, в партере разбирается. И достаточно быстро ориентируется. В стойке все видит. На ногах, может быть, стоит не совсем как настоящий "стоечник", но это может быть отголосок борцовского детства», - сказал он. «Чем спорт прекрасен - тем, что интрига в этом бою будет. Бой может быть интересным до последних секунд. Есть даже шанс, что это превратится в рубку в последнем раунде», - добавил Тактаров.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится вечером в Абу-Даби, он начнется около 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).