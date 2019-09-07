Черчесов оценил шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в сборную

Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из футбольной жизни. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в Москве Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина. Все трое выйдут на свободу 17 сентября.

«Я рад, что они освобождаются, я не так часто комментировал данный вопрос. Давайте посмотрим, как покажет время. Нужно соответствовать команде на поле и вне его. Вычеркивать из жизни людей неправильно, хотя они и оступились», - цитирует ТАСС ответ Черчесова на вопрос о возможности вызова футболистов в сборную.

В октябре 2018 года братья Кокорины и Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии, а братья Кокорины – к полутора годам.