Бой Хабиба против Порье: прямая трансляция (Первый канал)

В Абу-Даби 7 сентября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Накануне два бойца успешно прошли контрольное взвешивание. Нурмагомедов и Порье показали аналогичный вес - 70,3 кг.

Мероприятие начнется сегодня в 18.00 мск, а Нурмагомедов и Порье выйдут на ринг примерно в 23.00 по московскому времени.

Последний раз Нурмагомедов, не проигравший ни одного боя за карьеру, выходил на ринг в начале октября 2018 года - против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

Тот бой россиянин выиграл, победив удушающим приемом, но сразу после триумфа Нурмагомедов и его команда приняли участие в массовой драке. Россиянин был дисквалифицирован на несколько месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов.