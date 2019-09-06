Шах и мат: российский школьник стал чемпионом мира по шахматам

Россия в очередной раз показала всему миру, что она - великая шахматная держава. У нас появился настоящий гений на детском уровне. Савва Ветохин - сейчас это имя знают только искушенные, но уже точно можно утверждать, что через несколько лет юный российский чемпион будет таким же знаменитым, как например, Спасский, Алехин или Крамник. Только что десятилетний Савва вернулся с чемпионата мира в Китае, где одержал уверенную победу.

Чемпион мира по шахматам на первенстве в Китае отыграл 11 туров. Последний, с французом, длился 4 с половиной часа.

На чемпионат мира в Китай съехались 582 лучших шахматиста из 55 стран. Для Саввы это был уже пятый турнир за лето. До этого в Словакии он выиграл первенство Европы. А вот чемпионом своего города был уже в четыре года. В семь - кандидатом в мастера спорта.

«Он еще ходить не умел, ползал вокруг доски, когда старшие брат и сестра играли в шахматы, он ползал и пытался отнимать у них фигуры. Пытался понять, чем они занимаются так увлеченно», - рассказывает отец мальчика Дмитрий Ветохин.

Сегодня в семье Ветохиных с Саввой может потягаться только папа. Сам, кстати, кандидат в мастера. Но проигрывать уже не так обидно: получить шах от чемпиона мира не стыдно.