Главы РФ, Монголии, Японии и Индии посмотрели дзюдо после заседания ВЭФ

Президент России Владимир Путин вместе с монгольским коллегой Халтмагийном Баттулгой, а также премьер-министрами Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендрой Моди посетил международный турнир по дзюдо во Владивостоке.

В соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет участвовали спортсмены из России, Монголии, Японии, Китая и Кореи. По окончании турнира главы государств наградили призеров и пообщались с победителями.

«Трудолюбие и талант откроют вам замечательную дорогу в будущее. А спорт всегда будет вас сопровождать и помогать в любых ваших начинаниях», - сказал российский президент в своем выступлении.

По итогам соревнований третье место заняла сборная Японии, а команды России и Монголии, набрав одинаковое количество очков, поделили первые места.