Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020

В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 1:2 в пользу россиян.

Первый мяч забили шотландцы на десятой минуте игры. После борьбы в штрафной Гилерме мяч получил Джон Макгинн и отправил его в сетку ворот - 1:0.

Сравнять счет команда России смогла только на 40-й минуте. После атаки по правому флангу снаряд попал к Александру Головину, но тот не успел развернуться, однако отбор у шотландцев тоже не получился и мяч отскочил прямо на ногу Артему Дзюбе, который пробил низом точно в цель - 1:1.

Россияне вышли вперед уже после перерыва. На 59-й минуте после передачи от Головина в штрафную Юрий Жирков поразил ворота Дэвида Маршалла.

Таким образом, после пяти матчей российская сборная набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. На первом месте Бельгия, разгромившая сегодня Сан-Марино и теперь имеющая в активе 15 очков. На третьем месте команда Казахстана с семью очками.