Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией

Стал известен состав национальной команды на игру отборочного матча чемпионата Европы-2020 против Шотландии.

Место в воротах займет Маринато Гилерме. В защите сыграют Андрей Семенов, Георгий Джикия, Марио Фернандес и Федор Кудряшов, полузащитниками выступят Юрий Жирков, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин. Единственным нападающим в матче станет капитан команды Артем Дзюба.

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Отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и России пройдет 6 сентября в Глазго. Начало игры в 21.45 по московскому времени.

После четырех матчей российская сборная набрала 9 очков и занимает второе место в группе I. У шотландцев и команды Казахстана по 6 очков.