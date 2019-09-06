Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией
Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 пройдет в пятницу в Глазго.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Стал известен состав национальной команды на игру отборочного матча чемпионата Европы-2020 против Шотландии.
Место в воротах займет Маринато Гилерме. В защите сыграют Андрей Семенов, Георгий Джикия, Марио Фернандес и Федор Кудряшов, полузащитниками выступят Юрий Жирков, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин. Единственным нападающим в матче станет капитан команды Артем Дзюба.
Отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и России пройдет 6 сентября в Глазго. Начало игры в 21.45 по московскому времени.
После четырех матчей российская сборная набрала 9 очков и занимает второе место в группе I. У шотландцев и команды Казахстана по 6 очков.