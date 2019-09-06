Россия потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

Сборная Аргентины одержала победу над венесуэльской командой в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Встреча закончилась со счетом 87:67.

Благодаря этой победе сборная Аргентины гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2019, и лишила российскую команду возможности пройти в следующую стадию турнира. Другой командой, которая вышла в плей-офф, стала Польша.

В пятницу сборная России уступила Польше со счетом 74:78. Для продолжения борьбы на чемпионате российской команде нужно было обыгрывать Венесуэлу, а также рассчитывать на поражение Аргентины во встречах с поляками и венесуэльцами.

По ходу ЧМ-2019 по баскетболу, который проходит в Китае, российская сборная одержала победы над командами Южной Кореи и Нигерии, но уступила Аргентине.