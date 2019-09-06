Контрольное взвешивание Нурмагомедова и Порье: прямая трансляция (Первый канал)

Завтра, 7 сентября, в рамках турнира UFC 242 в титульном бою встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе, а Порье - временным чемпионом организации.

Накануне бойцы уже провели так называемую дуэль взглядов, а сегодня не менее важный момент для обоих - контрольное взвешивание.

Напомним, Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе и еще ни разу не проигрывал за свою профессиональную карьеру.

Бой пройдет в Абу-Даби. Само мероприятие начнется в 18.00 мск, а Нурмагомедов и Порье выйдут на ринг примерно в 23.00 по московскому времени.