«Это было ожидаемо»: адвокат об освобождении Кокорина и Мамаева

Суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани такое решение в отношении спортсменов назвал ожидаемым.

«Это было ожидаемо. Был весьма неожиданный приговор - с реальным сроком наказания, который стал итогом длительного разбирательства и всеобщего осуждения, которое царило в обществе. Народное порицание и осуждение действий спортсменов и явилось следствием такого сурового приговора», - сказал юрист в эфире радио Sputnik.

По словам Маршани, сегодня футболистам могут делать поблажки, потому как эти люди «интенсивным трудом стараются добиться результатов в спортивной карьере». Как заявил юрист, само понимание того, что люди выпускают пар, за рамки приличия выходить не должно - принятые нормы должны превалировать над хамским поведением.

«Однако общество не должно делать из этого фетиш и поднимать флаг на максимально карательный нажим приговора», - отметил Маршани.

Шестого сентября суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-игроков сборной РФ Кокорина и Мамаева. Решение по УДО вступит в силу 17 сентября.

Напомним, спортсмены получили сроки в колонии за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года. 11 октября Кокорина и Мамаева заключили под стражу. В СИЗО футболисты провели девять месяцев, а в начале июля они отбыли в колонию.