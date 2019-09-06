Мамаева назвала освобождение мужа лучшим подарком на день рождения

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала освобождение мужа по УДО.

«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения его ждет путь домой», - сообщила она на своей странице в Instagram.

Шестого сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. В силу решение по УДО вступает 17 сентября.

Футболистам дали сроки в колонии за две потасовки в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. 11 октября Мамаева и Кокорина заключили под стражу. В СИЗО они провели девять месяцев, а в начале июля футболисты отбыли в колонию.