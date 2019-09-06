В РФС рассказали о перспективах Мамаева в «Краснодаре»

В палате по разрешению споров Российского футбольного союза рассказали о ситуации с контрактом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

По словам председателя палаты Виктора Березова, вопрос о расторжении контракта между ФК и Мамаевым смогут рассмотреть через одну-две недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по УДО в том случае, если оно произойдет.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Березов подчеркнул, что Павел Мамаев не может разорвать контракт с «Краснодаром» на следующий же день после возможного освобождения, так как необходимо собрать арбитров.

«Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить на свободу в течение 10 дней после вступления в силу решения Алексеевского суда.