Огненная поддержка: в Бразилии футбольные фанаты устроили фееричное шоу

Футбольные фанаты бразильского клуба «Интернасьональ» зажгли так, что команда просто обязана была разгромить своего соперника «Крузейро» в полуфинале Кубка Бразилии. Матч проходил на стадионе в городе Порту-Алегри.

Поддержка оказалась в буквальном фееричной: сотни огней, песни и танцы сопровождали футболистов до самого стадиона. В итоге матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Интернасьоналя».

В финале Кубка Бразилии команда сразится с «Атлетико PR» 15 сентября.