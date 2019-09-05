Нурмагомедов и Порье сошлись на дуэли взглядов перед боем

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед предстоящим поединком. Две легенды смешанных единоборств в рамках турнира UFC 242 сошлись лицом к лицу, чтобы посмотреть друг другу в глаза.

Вокруг бойцов собрались представители СМИ, охранники и фанаты, а между ними встал президент UFC Дэйна Уайт, готовый разнять их в случае надобности. Однако, судя по кадрам, в этом не было необходимости.

Хабиб и Дастин были настроены слишком миролюбиво для «дуэли». Взгляды бойцов выражали скорее взаимную симпатию, а вовсе не желание спровоцировать соперника на агрессию или вывести его из равновесия. Судя по кадрам, Хабиб испытывает симпатию к противнику - россиянин пожал американцу руку и обнял его.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе, а Порье - временным чемпионом организации. За свою профессиональную карьеру российский боец еще ни разу не проигрывал. Седьмого сентября в Абу-Даби ему придется второй раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

В октябре прошлого года Нурмагомедов досрочно победил ирландца Конора удушающим приемом. В тот день, вместо того, чтобы достойно принять победу, он выпрыгнул из октагона и устроил драку с командой противника, за что был дисквалифицирован на несколько месяцев.