Лыжница сорвалась с горы во время соревнований и чудом осталась жива: видео

Американская лыжница Дженни Саймонс может отмечать второй день рождения. 20-летняя спортсменка начала спуск с горы на новозеландских Зимних играх, которые проходят в Квинстауне. Однако неожиданно сорвалась с трассы, когда ее правая лыжа наткнулась на скалу и отстегнулась.

Девушка полетела вниз головой с высоты, переворачиваясь в воздухе несколько раз. За 15-20 секунд, пока длилось падение, она совершила несколько кувырков, потеряв шлем и лыжи. Однако когда ей все же удалось остановиться, лыжница как ни в чем не бывало помахала зрителям рукой, дав сигнал, что с нею все в порядке.

Позже Саймонс сообщила журналистам, что это происшествие укрепило ее веру в себя, заставив убедиться, что она сможет справиться с любой сложной ситуацией, пишет AP.