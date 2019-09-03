Поветкин отреагировал на отказ Усика драться с россиянами

Боксер Александр Поветкин одобрил решение своего украинского коллеги Александра Усика отказаться от проведения боя с соперниками из России, чтобы эти противостояния не приобретали политического оттенка.

«Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал», - цитирует реакцию Поветкина ТАСС.

Напомним, около недели назад Александр Усик во время трансляции в своем Instagram сообщил, что отказывается от боев с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным.

«Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это мне не нужно», - сказал боксер.

По словам Поветкина, у него никогда не было планов провести бой с Усиком, но он считает его «хорошим и сильным боксером».

Стоит также отметить, что в минувшую субботу, 31 августа, Поветкин единогласным решением судей победил британца Хьюи Фьюри, завоевав интернациональный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Перед этим боем украинец Усик, который был в Лондоне проездом и пришел посмотреть на поединок, зашел в раздевалку Поветкина и просто от души пожелал ему успеха.