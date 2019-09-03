FIFA представила эмблему ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) презентовала логотип чемпионата мира, который примет Катар в 2022 году.

Увидеть презентацию можно на официальном сайте, а также в социальных сетях организации.

Кроме того, официальная эмблема мирового первенства была презентована 3 сентября на доме №2 на улице Новый Арбат в Москве. Она появилась на здании в 20:22 по столичному времени.

В очертаниях эмблемы можно увидеть логотип восьмерки, что напоминает о восьми стадионах Катара, на которых будут проходить матчи турнира. Также цифра восемь означает символ бесконечности.

Кроме того, логотип напоминает головной убор, которую носят народы Персидского залива. Эмблему сопровождает шрифт и узоры, отсылающие к арабской письменности.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.