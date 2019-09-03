Скончался легендарный биатлонист Халвард Ханеволд

Норвежский биатлонист Халвард Ханеволд скончался утром 3 сентября на 50-м году жизни, не дожив три месяца до своего юбилея. Третьего декабря спортсмен должен был отметить круглую дату.

Ханеволд умер у себя дома в Боргене. Причины смерти норвежца не называются. У него осталась жена и двое детей, пишет Eurosport.

На счету Ханеволда три олимпийских золота. В Нагано в 1998 году он выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, в Солт-Лейк-Сити в 2002 году стал чемпионом Игр в составе эстафетной команды.

Также биатлонист завоевал золото Олимпиады-2010 в эстафете в Ванкувере и в том же году завершил спортивную карьеру. Кроме того, он был пятикратным чемпионом мира.