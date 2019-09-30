В Улан-Удэ замерзшим спортсменкам из Африки дали куртки бурятской сборной по боксу
Спортсменки-боксеры прибыли в Бурятию на чемпионат мира по женскому боксу, но не учли погодных условий.
© Видео: Министерство спорта и молодежной политики РБ, ВКонтакте © Фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ, ВКонтакте
В Улан-Удэ с 3 по 13 октября пройдет чемпионат мира по женскому боксу. На турнире будут разыграны десять комплектов медалей.
В преддверии соревнований в Бурятию приезжают команды стран-участниц. Делегация из Бурундии прибыла в Улан-Удэ 29 сентября. Однако представители африканской страны не учли, что в регионе стоит минусовая температура. Спортсменки и их тренер приехали в легких рубашках и мастерках.
Представители Министерства спорта и молодежной политики оказали помощь команде. Африканцам вручили теплую спортивную форму с лейблом «Республика Бурятия». Согревающую одежду они будут носить во время чемпионата.
Ранее, 28 сентября в Улан-Удэ приехали делегации из США, Китая, Германии и Австралии. Первые три страны являются фаворитками турнира.