В Улан-Удэ замерзшим спортсменкам из Африки дали куртки бурятской сборной по боксу

В Улан-Удэ с 3 по 13 октября пройдет чемпионат мира по женскому боксу. На турнире будут разыграны десять комплектов медалей.

В преддверии соревнований в Бурятию приезжают команды стран-участниц. Делегация из Бурундии прибыла в Улан-Удэ 29 сентября. Однако представители африканской страны не учли, что в регионе стоит минусовая температура. Спортсменки и их тренер приехали в легких рубашках и мастерках.

Представители Министерства спорта и молодежной политики оказали помощь команде. Африканцам вручили теплую спортивную форму с лейблом «Республика Бурятия». Согревающую одежду они будут носить во время чемпионата.

Ранее, 28 сентября в Улан-Удэ приехали делегации из США, Китая, Германии и Австралии. Первые три страны являются фаворитками турнира.