Главным тренером «Ахмата» назначен Игорь Шалимов

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит «Ахмат». Об этом сообщил президент футбольного клуба Магомед Даудов.

По словам самого Шалимова уже во вторник, 1 октября вместе с тренерским штабом он вылетает в Грозный.

«Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуацию», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова Шалимова после назначения.

Напомним, что после матча 11-го тура РПЛ с «Сочи», в котором грозненский клуб проиграл со счетом 0:2, пост главного тренера покинул Рашид Рахимов.