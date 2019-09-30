Главным тренером «Ахмата» назначен Игорь Шалимов
По словам Шалимова, его главная задача - «выправить ситуацию» и поднять клуб в турнирной таблице РПЛ.
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит «Ахмат». Об этом сообщил президент футбольного клуба Магомед Даудов.
По словам самого Шалимова уже во вторник, 1 октября вместе с тренерским штабом он вылетает в Грозный.
«Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуацию», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова Шалимова после назначения.
Напомним, что после матча 11-го тура РПЛ с «Сочи», в котором грозненский клуб проиграл со счетом 0:2, пост главного тренера покинул Рашид Рахимов.