Первая в истории: Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

26-летняя российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Наша спортсменка с первой попытки взяла высоту 2,04 метра и стала первой в истории трехкратной чемпионкой чемпионкой мира в своем виде спорта.

Уже в статусе чемпионки мира Мария продолжила соревнования, попытавшись взять высоту в 2,08 метра. Однако все три попытки оказались неудачными.

Золотая медаль Ласицкене стала второй для команды российских спортсменов. Первую награду высшей пробы завоевала накануне Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.