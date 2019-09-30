Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата»

Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата» после поражения от «Сочи» со счетом 0:2. Руководство футбольного клуба приняло отставку, сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята», - написал он в своем Instagram.

Даудов подчеркнул, что в начале сезона была поставлена задача выйти в зону Лиги Европы по итогам сезона, однако результаты команды оказались «крайне неудовлетворительны» и после одиннадцати туров «Ахмат» находится «на дне турнирной таблицы».

«Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», - добавил он.

«Ахмат» после 11 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью набранными очками.