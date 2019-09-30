Футбол под защитой: РФС официально начинает борьбу с «договорняками»
Новый департамент появился в Российском футбольном союзе.
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Профилактикой и предупреждением договорных матчей теперь займется новое подразделение Российского футбольного союза. Департамент защиты игры призван исключить любые попытки влияния на результат игры, рассказали в пресс-службе РФС.
Возглавит департамент советник президента ведомства Олег Железнов.
В РФС отметили, что новая структура, в том числе, будет анализировать информацию от букмекерских компаний, а также следить за деятельностью всех субъектов футбольного рынка.