Мамаев рассказал, как вести себя в тюрьме

Алана Мамаева взяла интервью у вышедшего из тюрьмы супруга футболиста Павла. Она спросила спортсмена, правда ли, что в тюрьме нельзя ни про кого ничего говорить и отвечать нужно только за себя.

«Если ты что-то знаешь, то надо это озвучивать , но ты должен понимать, что можешь подтвердить эту информацию. Если, например, я знаю что-то про тебя, прежде, чем это сказать мне нужен человек, который подтвердит гарантированно мою информацию», - рассказал Мамаев.

Напомним, Мамаев стал фигурантом уголовного дела вместе с футболистом Александром Кокориным, его братом Кириллом и их общим знакомым Александром Протасовицким. Все они устроили несколько драк в Москве и суд приговорил мужчин к реальным срокам лишения свободы. Позднее всех, кроме Протасовицкого, освободили по УДО.

В конце сентября Мамаев подписал контракт на два года с ФК «Ростов».