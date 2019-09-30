Назван состав сборной России на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром
Игра между сборными России и Шотландии пройдет 10 октября в Москве.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные игры чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром.
Всего в перечне указаны 25 спортсменов.
Игра между сборными России и Шотландии пройдет 10 октября на московском стадионе «Лужники». Начало встречи назначено в 21.45 по местному времени.
Матч с Кипром состоится 13 октября в Никосии на арене GSP и начнется в 19.00 по московскому времени. Подготовку к встречам команда начнет уже шестого октября в Новогорске.