Назван состав сборной России на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные игры чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром.

Всего в перечне указаны 25 спортсменов.

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Игра между сборными России и Шотландии пройдет 10 октября на московском стадионе «Лужники». Начало встречи назначено в 21.45 по местному времени.

Матч с Кипром состоится 13 октября в Никосии на арене GSP и начнется в 19.00 по московскому времени. Подготовку к встречам команда начнет уже шестого октября в Новогорске.