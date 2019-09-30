Матч сборных Казахстана и Грузии завершился массовой дракой: видео

Массовая драка произошла во время товарищеского матча по американскому футболу между командами Грузии и Казахстана. Встреча проходила на стадионе в Тбилиси. Ближе к концу игры казахские спортсмены лидировали с разгромным счетом 22:14.

Расстроенные грузины, поняв, что на поле доказать свою силу они не смогут, решили показать ее на кулаках. «Гостеприимные» хозяева без видимых на то причин стали выяснять отношения с игроками Казахстана во время игры. Кадры с места событий публикует спортивный портал Казахстана Sports.kz. Арбитр снял с нарушителей 2 очка. В итоге казахская команда победила со счетом 22:12.

Справедливости ради стоит отметить, что не все игроки грузинской сборной участвовали в потасовке. Агрессия исходила от трех-четырех человек, остальные пытались разнять дерущихся. После матча Федерация Грузии пожизненно дисквалифицировала четырех спортсменов, устроивших драку.