Неизвестные ограбили дом футболиста Семшова

Неизвестные проникли в дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова, прихватив деньги, часы и драгоценности. Ущерб оценивается в сумму свыше миллиона рублей.

В настоящее время грабители разыскиваются полицией, сообщил телеканал «360» источник в правоохранительных органах.

Ограбление случилось утром 29 сентября в одном из жилых домов подмосковной деревни Маслово. В ту ночь в здании была жена спортсмена Лариса Семшова, которая увидела незнакомых мужчин. Грабители закрыли лица шарфами и залезли через окно в комнату на первом этаже.

Они позаботились, чтобы хозяйка не смогла им помешать и украли из сумки 15 тысяч рублей. Потом они поднялись на второй этаж, забрали ювелирные изделия и фирменные часы и скрылись с места преступления. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Супруга футболиста после произошедшего не пострадала, но обратилась за помощью в полицию, они сняли в доме отпечатки пальцев и обнаружили монтировку преступников. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время злоумышленников разыскивают.