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Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

Василиса Морозова
09:59 02.09.2019
Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах.
© Видео: ТРК "Звезда", rafael_kyliev_skivcross © Фото: rafael_kyliev_skivcross

Атлет Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ побил рекорд по вису на двух пальцах. Спортсмен весом 85 кг провисел 1 минуту 15 секунд.

Ранее рекорд был зафиксирован на отметке в 47 секунд при весе менее 80 кг. По его словам, этот рекорд «аналог книги Гиннесса», но заявка стоит дешевле.

«Уже более пяти лет занимаюсь. Я висел более двух минут, но там жесткий регламент, нельзя шевелиться», - рассказал спортсмен «Звезде».

По его словам, он знал о предыдущем рекорде и захотел побить его. Спортсмен стал тренироваться и достиг своей цели.

«Хочу ставить разные рекорды: и на силу, и на ловкость, и на выносливость. Чтобы показать людям, что в одном человеке можно развить все эти вещи», - добавил Кулиев.

Ранее Рафаэль Кулиев установил рекорд России по подтягиваниям на двух пальцах – он сделал это 16 раз. Спортсмен поднимал 120-килограммовую штангу и человека весом в 86 кг одной рукой.

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