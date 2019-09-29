Россиянка Сидорова взяла золото в прыжках с шестом на ЧМ-2019
Спортсменка преодолела планку на высоте 4,95 м.
© Фото: Виктор Толочко , РИА Новости
Российская спортсменка Анжелика Сидорова стала первой на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Ее результат составил 4,95 метра. Второе место завоевала спортсменка из США Сэнди Моррис. А замкнула тройку лидеров Екатерина Стефаниди из Греции.
Победа Сидоровой принесла России первую медаль на чемпионате мира-2019, который проходит в Катаре. На турнире команды от РФ выступают в статусе нейтральных атлетов.