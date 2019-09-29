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Актер Алексей Маклаков объяснил закономерность ухода Кононова из «Спартака»

Наталия Майорова
22:53 29.09.2019
Он добавил, что у человека, у тренера, который обновил всю команду и должен был ее формировать, амбиции должны быть на высоте. Точно так же, как и у игроков.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Уход Олега Кононова с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» закономерен. Таким мнение в комментарии «Звезде» поделился заслуженный артист РФ Алексей Маклаков.

Он добавил, что у человека, у тренера, который обновил всю команду и должен был ее формировать, амбиции должны быть на высоте. Точно так же, как и у игроков. Однако в результате «мы увидели пресную и скучную игру» без новшеств или желания победить, отметил Маклаков.

«Этот уход абсолютно не трагичен для команды. Мне сложно винить игроков - они те, кто подчиняются. Значит, не нашли общий язык. За такой короткий срок - до декабря - найти хорошего тренера практически невозможно», - заключил артист.

В свою очередь, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов отметил, что любые серии, даже проигрышные, рано или поздно заканчиваются.

«Будем в это верить», - отметил он.

Сегодня, 29 сентября, московский «Спартак» потерпел поражение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, уступив «Оренбургу». Для «красно-белых» это уже четвертый проигрыш подряд начиная с 2010 года. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Оренбурга».

Сразу после этого Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Руководство клуба приняло его отставку в связи с неудовлетворительными показателями команды.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного «Спартака» назначен Сергей Кузнецов. Теперь ему предстоит подготовить «красно-белых» к следующему матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдет шестого октября. 

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