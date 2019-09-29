Сергея Кузнецова назначили и. о. главного тренера «Спартака»
Теперь Кузнецову предстоит подготовить «красно-белых» к следующему матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдет 6 октября.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Исполняющим обязанности главного тренера столичного «Спартака» назначили Сергея Кузнецова. Находившийся на данном посту до этого момента Олег Кононов покинул должность из-за неудовлетворительных показателей команды.
Теперь Кузнецову предстоит подготовить «красно-белых» к следующему матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдет 6 октября. Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
В настоящий момент команда занимает девятое место в чемпионате России. Кузнецов перешел в столичный клуб вместе с Кононовым из тульского «Арсенала» в 2018 году и работал на должности его ассистента.