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«Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года

Наталия Майорова
19:32 29.09.2019
Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Оренбурга».
«Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Московский «Спартак» потерпел поражение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, уступив «Оренбургу». Для «красно-белых» это уже четвертый проигрыш подряд начиная с 2010 года.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Оренбурга».

Перед этим футболисты московской команды уступали в матче с «Зенитом» (0:1), «Уралом» (1:2) и «Уфой» (0:1).

В последний раз «Спартак» терпел четыре поражения подряд в концовке сезона 2009 года и в начале чемпионата 2010-го: тогда «красно-белые» проигрывали «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3), а также «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1). В то время командой руководил Валерий Карпин.

В настоящее время подопечные Олега Кононова находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата РФ с 14 баллами.

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