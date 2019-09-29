Кононов покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

Олег Кононов покинул пост главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак». Заявление об увольнении он подал самостоятельно после матча своих подопечных с «Оренбургом».

Руководство клуба приняло отставку Кононова в связи с неудовлетворительными показателями команды, которая потерпела в воскресенье четвертое поражение подряд в рамках матчей Российской премьер-лиги. Ранее «Спартак» также не смог пройти в групповой этап Лиги Европы, уступив португальской «Браге». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Олег Кононов находился на посту главного тренера команды с 2018 года, придя на смену испанцу Раулю Рианчо, который, в свою очередь, на тот момент исполнял обязанности уволенного Массимо Карреры.