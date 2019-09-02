Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на Кубке вызова в Казани

В Казани на Кубке вызова наша сборная по художественной гимнастике в заключительный день завоевала сразу пять золотых медалей.

В упражнениях с обручем победу одержала Арина Аверина, опередив сестру Диану Аверину. Диана стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой. Серебро на этот раз оказалось у Арины.

Также две сестры победили в упражнениях с булавами. Кроме того, Россия лучшая в номинации с пятью мячами, серебро - у Болгарии, бронза досталась Японии.

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, а Арина – трехкратной.

В составе российской команды выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло. Кубок вызова завершается 1 сентября. А с 16 по 22 сентября в Баку пройдет чемпионат мира.