ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ

Столичный футбольный клуб ЦСКА разгромил «Урал» в гостевом матче со счетом 3:0 и стал лидером Российской премьер-лиги.

Матч в Екатеринбурге ознаменовался безоговорочной победой «красно-синих», так и не получивших никакого ответа на забитые голы на протяжении всего матча. Мячами в воротах противника отметились защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, полузащитник Арнор Сигурдссон и полузащитник Яка Бийол.

После матча с «Уралом» ЦСКА обосновался на первом месте турнирной таблицы, опередив ближайших преследователей - «Ростов», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» - на несколько очков.

Ранее в матче с последним армейцы победили со счетом 3:2. Двумя голами отличился Никола Влашич и еще одним - Федор Чалов. Гости сумели забить в ответ два гола, которые записал на свой счет Маркус Берг.