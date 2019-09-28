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Боец ММА Мирзаев не помнит свой проигрыш нокаутом

Тамара Астапенкова
08:57 28.09.2019
Бой состоялся в пятницу, 27 сентября, в Москве.
Боец ММА Мирзаев не помнит свой проигрыш нокаутом
© Фото: rasul___mirzaev globallookpress

Боец ММА из Дагестана Расул Мирзаев не помнит, что потерпел поражение в поединке с бойцом из Чечни Шамилем Шахбулатовым. Для Мирзаева это второе поражение за карьеру и первое досрочно.

Бой состоялся в пятницу, 27 сентября, в Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Шахбулатов нокаутировал Мирзаева уже в первом раунде.

«Расул не помнит, что был нокаут. Так бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», - приводит ТАСС слова представителя команды Мирзаева.

Сообщается, что боец не получил серьезных травм. Теперь, на счету 33-летнего спортсмена 18 побед из 20 боев, и 2 поражения. Расул Мирзаев известен не только своими спортивными успехами, но и скандалом, случившемся в конце лета 2011 года, когда спортсмен отправился в тюрьму по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

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