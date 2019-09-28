«Локомотив» победил «Зенит» в матче ЧМ России

В Москве состоялся матч 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» и закончилась со счетом 1-0 в пользу хозяев.

На 48-й минуте гол в питерские ворота забил опорный полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Мяч отправился в ворота после удачной голевой передачи от его сокомандника Федора Смолова.

Между тем, москвичи начали сентябрь с победы над «Сочи» с аналогичным счетом, прервавшей двухматчевую неудачную серию, а в Лиге чемпионов они одержали выездную победу над леверкузенским «Байером».

Питерский же клуб стартовал в сентябре также с выездной победы, взяв верх над «Спартаком», а затем провел товарищеский матч с «Сочи» и обыграв дома тульский «Арсенал».