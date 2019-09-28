Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Павел Мамаев заключил контракт на два года с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

«В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мамаев прошел медицинское обследование в «Ростове», и теперь для него будет составлен индивидуальный план тренировок. Контракт можно будет продлить еще на один сезон.

Доход Мамаева за год с учетом базового гонорара и бонусов за командные достижения может достичь миллиона евро, уточняет «Спорт-Экспресс».

В конце 2018 года Протасовицкий вместе с друзьями, братьями Александром и Кириллом Кокориными и Павлом Мамаевым оказались фигурантами громкого уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После длительного расследования всех их приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Пресненский суд определил наказание в виде 1,5 года лишения свободы Мамаеву и Протасовицкому и 1,6 года колонии общего режима братьям Кокориным. Впоследствии Мамаев и Кокорины были освобождены из колонии, а рассмотрение УДО в отношении Протасовицкого было перенесено на следующую неделю.