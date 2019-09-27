СМИ: Мамаев достиг соглашения с «Ростовом»

Скандально известный футболист Павел Мамаев, отбывший наказание за участие в нескольких драках в центре Москвы, пришел к соглашению с футбольным клубом «Ростов».

В прошлом полузащитник «Краснодара» теперь станет частью ростовской команды. Об этом сообщает в своем паблике спортивный журналист Василий Конов. Однако представители клуба «Звезде» данную информацию не подтвердили.

Напомним, ранее Мамаев стал фигурантом уголовного дела вместе со своим другом, игроком «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и их общим знакомым Александром Протасовицким. Все они стали участниками нескольких драк в конце 2018 года в Москве и были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Позже все, кроме Протасовицкого, были освобождены по УДО.