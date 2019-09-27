Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову

Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил в соцсети Instagram челлендж, который он назвал Matrix Challenge.

На размещенном в публикации видео 37-летний футболист ловким движением ноги закинул мяч себе на грудь, после чего сымитировал движение главного героя «Матрицы» Нео, уклоняющегося от пули.

Форвард бросил вызов действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, первой ракетке мира Новаку Джоковичу, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и его агенту Мино Райоле.