РФС начал проверку по факту запертых на стадионе болельщиков в Набережных Челнах

Российский футбольный союз начал проверку после матча в Набережных Челнах между местной командой «КамАЗ» и «Спартаком»: в центре внимания оказалась ситуация с размещением болельщиков столичного клуба.

На гостевой трибуне людей заперли в секторе, полностью огороженном железными решетками. Видео с моментом, когда стюард закрывает двери на ключ, появилось в социальных сетях.

В случае возможного ЧП на стадионе сотни человек не смогли бы быстро покинуть фанатский сектор. В полиции Набережных Челнов сообщили, что такие заграждения якобы были согласованы с клубом «КамАЗ».

Как сообщает «360» со ссылкой на заявление председателя общественной организации «Гражданская безопасность» Сергея Гринина, по пожарным нормам все эвакуационные выходы всегда должны быть доступны.

«Это вопрос эвакуации. Любая нештатная ситуация - и эти секунды промедления на то, чтобы отпереть двери, могут стоить человеческих жизней», - заявил он.

Гринин добавил, что ни в уголовном, ни в административном кодексе нет наказания за подобное нарушение. Максимум человека, закрывшего болельщиков, могут уволить.