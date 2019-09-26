Названо возможное место следующего боя Федора Емельяненко

Скотт Кокер, президент промоушена смешанных единоборств Bellator, под эгидой которого выступает легендарный Последний Император Федор Емельяненко, заявил, что российский боец может возглавить первый турнир организации на территории РФ.

По словам Кокера, он заинтересован в организации турнира в России и уже имеет несколько предложений по боям, в одном из которых может поучаствовать Емельяненко-старший, в разработке.

«Я думаю, Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator (в России - прим. ред.)», - написал глава промоушена в своем Twitter.

Ранее было названо имя возможного нового соперника Последнего Императора. Им может стать бывший чемпион UFC Джош Барнетт. По словам Кокера, Емельяненко никогда с ним не встречался, поэтому бой может стать чем-то невероятным.