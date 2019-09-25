«Монако» вырвало победу у «Ниццы» благодаря дублю Головина

Дубль российского полузащитника «Монако» Александра Головина обеспечил победу клуба в матче с «Ниццей». Встреча закончилась со счетом 3:1.

Бывший игрок московского ЦСКА Головин также обеспечил голевую передачу. После встречи «Монако» с шестью баллами поднялся на 17-ю строчку в таблице чемпионата Франции.

Головин стал первым за последние 25 лет россиянином, оформившим дубль во Франции. В предыдущий раз это удалось футболисту «Страсбурга» Александру Мостовому в матче с «Сошо» в октябре 1994 года.

Французские СМИ восхитились игрой россиянина. Так, издание L’Equipe охарактеризовало игру Головина как «великолепную» и назвало его лучшим игроком матча.