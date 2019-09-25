В Федерации бокса России прокомментировали сообщения о драке боксеров в отеле в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге. Об этом «Звезде» рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о потасовке с участием спортсменов.

«Драк не было. Был разговор. Выяснение отношений. Выяснили отношения, обнялись и разошлись. А что касается сотрудников Росгвардии, то они уже были в гостинице для обеспечения безопасности. И когда они увидели разговор на повышенных тонах, то подошли и провели беседу. Никто ни с кем не дрался», - заявил Кремлев.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российские боксеры в ночь с 19 на 20 сентября устроили пьяный дебош в одном из отелей Екатеринбурга. Спортсмены якобы что-то не поделили между собой, из-за чего между ними завязалась потасовка, разнимать которую пришлось бойцам Росгвардии.