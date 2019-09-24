UEFA официально выбрала Петербург для финала Лиги чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявили о месте проведения финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Им стала Северная столица России – Санкт-Петербург.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялись семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а в ближайшем будущем пройдут еще четыре игры чемпионата Европы-2020. Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Газпром Арена», домашней арене местного «Зенита». Ее вместительность – более 62 тысяч зрителей.

На специальной пресс-конференции по итогам заседания исполкома UEFA были также объявлены города, которые примут финалы лиги в 2022 и 2023 годах. Ими, в свою очередь, стали соответственно Мюнхен и Лондон. Россия же примет финал еврокубка уже в третий раз: в 1999 году в «Лужниках» был определен обладатель Кубка UEFA, а в 2008 там же прошел финал Лиги чемпионов.