Отец Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России

Отец прославленного российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо. О присуждении премии Абдулманаму Нурмагомедову объявили в Екатеринбурге, после завершения чемпионата мира по боксу.

Нурмагомедову-старшем вручили соответствующий сертификат. Документ свидетельствует, что никто не подготовил больше чемпионов мира по боевому самбо, чем 56-летний дагестанский наставник. На сегодня он выпустил 18 чемпионов. Среди них сын Хабиб, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, а также Магомед Алхасов, Ислам Мамедов, Рустам Хабилов и другие именитые борцы.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Он участвовал в 28 боях, в каждом из которых одержал победу. За последний год Нурмагомедов дважды защитил свой титул, одолев сначала ирландца Конора Макгрегора, а потом - американца Дастина Порье.