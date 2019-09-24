Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). В номинации он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджела ван Дейка.

Церемония вручения наград состоялась в Милане 23 сентября.

«Наши поздравления, Лионель Месси», - говорится в Twitter-аккаунте FIFA.

Месси стал лучшим футболистом по версии ФИФА уже в шестой раз – больше, чем любой другой игрок в истории. В последний раз это звание присуждалось ему в 2015 году.

Ранее Месси установил рекорд по числу побед в истории «Золотой бутсы». В мае он стал лучшим бомбардиром Европы в шестой раз подряд.